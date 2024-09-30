Сибига и Сийярто час разговаривали тет-а-тет

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Глава МЗС України Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Сійярто в Будапешті заявив, що він та його угорський колега відзначають «позитивну динаміку» у вирішення питання нацменшин.

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Він наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.