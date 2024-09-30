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Сибіга та Сійярто годину розмовляли тет-а-тет
Сибіга та Сійярто годину розмовляли тет-а-тет (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199793-sybiga-ta-siyyarto-godynu-rozmovlyaly-tet-a-tet-foto.htmlРакурс
Глава МЗС України Сибіга після переговорів з главою МЗС Угорщини Сійярто в Будапешті заявив, що він та його угорський колега відзначають «позитивну динаміку» у вирішення питання нацменшин.
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Він наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.
Міністр закордонних справ Сибіга близько години говорив віч-на-віч з очільником МЗС Угорщини Сіярто у межах свого регіонального турне, повідомили у пресслужбі. Вони обговорили вступ України до Євросоюзу та НАТО, ситуацію на фронті, українську «формулу миру» та план перемоги.
30 вересня міністр закордонних справ України прибув із робочим візитом до Угорщини. Сибіга подякував Угорщині зокрема за приєднання до коаліції з протимінної діяльності, участь у проєктах з відбудови України та відкриття першої двомовної українсько-угорської школи.
Угорщина входить у світову більшість, коли закликає до негайного миру в Україні. Ми змогли підтвердити це неодноразово під час Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня, — зазначив угорський міністр.
Сійярто зауважив, що Угорщина прагне «добросусідських відносин» з Україною, але при цьому процитував угорську приказку про те, що «є дві сторони справедливості».
Глава МЗС Угорщини нагадав, що візит Сибіги — перший за чотири з половиною роки візит глави МЗС України до Будапешта.