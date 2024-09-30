рф намагається знищити Вовчанський агрегатний завод. Фото:

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Вовчанський агрегатний завод поступово знищується російською армією.

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Окупанти використовують максимальний спектр озброєння для ударів по підприємству, яке нещодавно звільнили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Противник задіяв навіть вогнеметні системи та авіабомби. Про це 30 вересня речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев заявив в ефірі телемарафону.

Ворог намагається наразі застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння. Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою — знищувати те, що йому не дісталося, — розповів офіцер.

За його словами, ситуація на звільненому заводі є найбільш складною і напруженою, тому що підприємство стало ціллю номер один для противника. Втрата агрегатного заводу у Вовчанську була для росіян потужним іміджевим ударом.

Нагадаємо, 24 вересня ГУР провело операцію, внаслідок якої російських окупантів вдалося вибити з усіх будівель агрегатного заводу у Вовчанську. Бійці Головного управління розвідки здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.