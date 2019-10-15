Протесты в Каталонии: при столкновениях в аэропорту пострадали около 60 человек. Фото: El Pais

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Ракурс

Протесты в Каталонии переросли в столкновения между полицией и протестующими. Накануне в ходе беспорядков в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» пострадали 56 человек, двоих пострадавших госпитализировали.

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Около 8 тыс. протестующих перекрыли входы в первый терминал аэропорта и блокировали его работу. В результате были отменены более 100 авиарейсов из Барселоны. Об этом сообщает El Pais.

Митингующие требовали освободить каталонских лидеров, которых приговорили к разным срокам за организацию и проведение референдума о независимости Каталонии от Испании.

Всего в понедельник во время акций протеста в Каталонии пострадал по меньшей мере 131 человек.

Из-за протестов в Барселоне Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от посещения людных мест, а также учитывать возможные задержки и отмену авиарейсов.

Как сообщал «Ракурс», лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремному заключению на сроки от 9 до 13 лет. После этого в регионе начались акции протеста.