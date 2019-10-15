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Драка в Запорожье: группа подростков сняла на камеру издевательства над двумя девушками. Фото: ВЕРЖЕ

Драка в Запорожье: группа подростков сняла на камеру издевательства над двумя девушками (ВИДЕО)

15 окт 2019, 12:11
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Жестокое избиение двух девушек произошло в Запорожье. Группа подростков снимала на мобильные телефоны нападение на школьниц.

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Драка произошла на школьном стадионе. Несовершеннолетние сначала избили одну девушку, а потом взялись за другую. Пока часть подростков наносила удары, остальные просто наблюдали, снимая все на мобильные телефоны. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Помощь медиков понадобилась одной из пострадавших. В результате нападения ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

В свою очередь полицейские уже установили лиц, причастных к избиению девушек. Участникам нападения вменяют хулиганство.

В то же время родные жертв рассказали, что девушка-инициатор издевательств может избежать наказания, поскольку у нее есть влиятельные родственники в правоохранительных структурах.

Напомним, ранее в Деснянском районе столицы сверстники избили ученицу школы и опубликовали видео нападения в соцсетях. При этом родители потерпевшей с заявлением об избиении ребенка к правоохранителям не обращались.


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