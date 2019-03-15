Избиение школьницы в Киеве: полиция устанавливает личность потерпевшей, поскольку родители не подали заявления. Иллюстрационное фото: zik

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Racurs.ua

В Киеве полиция пытается установить личность избитой девочки из школы в Деснянском районе столицы, а также разыскивает ее родителей для дачи показаний.

Информация об избиении школьницы в полицию не поступала, но в сети появилось видео, на котором видно, как издеваются над девочкой ее одногодки. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на свои источники в Деснянском отделе Нацполиции в Киеве.

Отметим, что в середине января в Украине был принят закон о буллинге в школе, который предусматривает наказание за моральное или физическое насилие, агрессию или другие действия, совершенные с целью запугивания. Закон призван защитить детей от травли и насилия. В качестве наказания, согласно закону, выступает штраф в размере 350−850 грн, а при повторном инциденте сумма увеличивается до 1700−3400 грн. Если виновник несовершеннолетний, штраф обязаны оплатить его родители.

Для педагогов сокрытие случаев буллинга в школе грозит штрафом в размере 850−1700 грн.

Первое решение по буллингу в Украине вынес суд в Киевской области. Мать старшеклассницы оштрафовали за то, что ее дочь совершила сексуальное и психологическое насилие, опубликовав в соцсетях неприличные фото своей сверстницы. Штраф за преступление составил 384 грн.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в Кривом Роге пятиклассника избили его сверстники, а жестокое видео выложили на Youtube.