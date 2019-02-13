В Кривом Роге пятиклассники избили сверстника и выложили видео в YouTube. Фото: facenews.ua

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Случай буллинга произошел в Кривом Роге: ученики пятого класса избили сверстника и выложили видеозапись произошедшего в YouTube.

На обнародованном в интернете видео видно, как школьники избивают своего одноклассника. Под записью от 12 февраля указано, что в избиении участвовали ученики 5-Б класса школы № 85 в Кривом Роге. Полиция Днепропетровской области уже начала расследование по данному факту, сообщают УНН со ссылкой на пресс-центр Криворожского отдела полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесли информацию об избиение ребенка. Правоохранители пытаются установить обстоятельства происшествия.

Между тем, 11 февраля впервые в Украине суд вынес решение по делу о буллинге. Бориспольский горрайонный суд в Киевской области оштрафовал на 850 грн мать старшеклассницы, которая опубликовала в социальной сети неприличные фото своей сверстницы, тем самым совершив психологическое и сексуальное насилие с применением средств электронных коммуникаций. Также мать обвиняемой должна уплатить судебный сбор в размере 384 грн.

Напомним, 19 января в Украине вступил в силу закон о противодействии и наказании за буллинг — моральное или физическое насилие, агрессию в любом проявлении или иные действия, совершенные с целью запугивания, подчинения лица чужим интересам, которые имеют признаки осознанного жестокого обращения.

В пояснительной записке к закону говорится, что жертвами буллинга становятся около 67% детей в Украине, но почти половина пострадавших никогда не рассказывает об этом. Кроме того, 44% очевидцев издевательств над сверстниками не реагируют на происходящее, опасаясь стать следующей жертвой буллинга.