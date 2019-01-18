Штрафы за травлю: закон о буллинге обнародован в «Голосе Украины»

Закон о противодействии буллингу вступит в силу 19 января. Фото: Lойер

https://racurs.ua/n116970-shtrafy-za-travlu-zakon-o-bullinge-obnarodovan-v-golose-ukrainy.html

Racurs.ua

За буллинг в Украине начнут наказывать штрафами. Соответствующий закон № 2657-VIII сегодня обнародовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

Документ вступает в силу со следующего дня после опубликования, то есть с завтрашнего дня, 19 января.

Им в украинское законодательство вводится понятие буллинг — это моральное или физическое насилие, агрессия в любом проявлении или иные действия, совершенные с целью запугивания, подчинения лица чужим интересам, которые имеют признаки осознанного жестокого обращения.

Закон предусматривает систему штрафов за такое правонарушение. Если человека уличили в травле впервые, то его обяжут уплатить от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 350 до 850 грн соответственно). За повторную травлю придется заплатить от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн). Если такие действия совершил несовершеннолетний в возрасте 14−16 лет, то штраф заплатят родители.

Педагогам за сокрытие случаев буллинга также грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Кроме того, руководство учебных заведений в Украине обяжут создать планы мероприятий по противодействию буллинг и обеспечить проведение воспитательных бесед с подростками.

Согласно пояснительной записке к закону, от буллинга страдают около 67% детей в Украине. Практически четверть школьников является жертвами травли, но почти половина пострадавших никогда не рассказывает об этом родителям. Также 44% очевидцев издевательств над сверстниками не реагируют на это, опасаясь стать следующей жертвой буллинга.

Напомним, 16 января глава государства Петр Порошенко подписал закон о противодействии буллингу.