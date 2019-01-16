Петр Порошенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116899-poroshenko-podpisal-zakon-o-protivodeystvii-bullingu.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии буллингу (школьной травле).

Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 8584 народные избранники поддержали еще 18 декабря 2018 года. Тогда он набрал минимально необходимые 226 голосов депутатов. 28 декабря его подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, после чего закон был направлен президенту.

Этот закон, в частности, добавляет в Кодекс об административных правонарушениях статью 173−4, в которой есть определение буллинга как деяния участников образовательного процесса в отношении несовершеннолетнего или малолетнего лица в виде давления в той или иной форме, которое может привести к нанесению вреда физическому или психическому здоровью потерпевшего.

Буллинг будет наказываться штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850 — 1700 грн) или общественными работами на срок от 20 до 40 часов. В случае повторного нарушения или совершения преступления группой людей размер наказания увеличивается до суммы от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700 — 3400 грн) или общественных работ на срок от 40 до 60 часов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, после чего у Кабмина будет три месяца, чтобы обеспечить его выполнение и урегулировать соответствующие нормативно-правовые акты.

Напомним, по оценке экспертов, более 13% подростков подвергаются постоянному издевательству в украинских школах, 11,5% - за их пределами.