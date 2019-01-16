Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116899-poroshenko-pidpysav-zakon-schodo-protydiyi-bulingu.html

Racurs.ua

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо протидії булінгу (шкільному цькуванню).

Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

Законопроект № 8584 народні обранці підтримали ще 18 грудня 2018 року. Тоді він набрав мінімально необхідні 226 голосів депутатів. 28 грудня його підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, після чого закон було направлено президентові.

Цей закон, зокрема, додає до Кодексу про адміністративні правопорушення статтю 173−4, в якій міститься визначення булінгу як діяння учасників освітнього процесу щодо неповнолітньої чи малолітньої особи у виді тиску в тій чи іншій формі, яке може призвести до завдання шкоди фізичному чи психічному здоров’ю потерпілого.

Булінг буде каратися штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів (850 — 1700 грн) або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. У разі повторного порушення або вчинення злочину групою людей розмір покарання зростає до суми від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів (1700 — 3400 грн) або громадських робіт на строк від 40 до 60 годин.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, після чого в Кабміну буде три місяці, щоб забезпечити його виконання та врегулювати відповідні нормативно-правові акти.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, понад 13% підлітків зазнають постійного знущання в українських школах, 11,5% — за їх межами.