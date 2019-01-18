Штрафи за цькування: закон про булінг оприлюднено в «Голосі України»

Закон щодо протидії булінгу набуде чинності 19 січня. Фото: Lойер

https://racurs.ua/ua/n116970-shtrafy-za-ckuvannya-zakon-pro-buling-opryludneno-v-golosi-ukrayiny.html

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За булінг в Україні почнуть карати штрафами. Відповідний закон № 2657-VIII сьогодні оприлюднили в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Документ набуває чинності з наступного дня після опублікування, тобто відзавтра, 19 січня.

Ним в українське законодавство запроваджується поняття булінгу — це моральне чи фізичне насилля, агресія в будь-якому прояві або інші дії, вчинені з метою залякування, підпорядкування особи чужим інтересам, що мають ознаки усвідомленого жорстокого ставлення.

Закон передбачає систему штрафів за таке правопорушення. Якщо особу викрили у цькуванні вперше, то її зобов’яжуть сплатити від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 350 до 850 грн відповідно). За повторне цькування доведеться сплатити від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн). Якщо такі дії вчинила неповнолітня особа віком 14−16 років, то штраф сплачуватимуть батьки.

Педагогам за приховування випадків булінгу також загрожує штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Окрім того, керівництво навчальних закладів в Україні зобов’яжуть створити плани заходів із протидії булінгу й забезпечити проведення виховних бесід із підлітками.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, від булінгу страждають близько 67% дітей в Україні. Практично чверть школярів є жертвами цькування, але майже половина потерпілих ніколи не розповідають про це батькам. Також 44% очевидців знущань над однолітками не реагують на це, побоюючись стати наступною жертвою булінгу.

Нагадаємо, 16 січня глава держави Петро Порошенко підписав закон щодо протидії булінгу.