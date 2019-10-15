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Бійка в Запоріжжі: група підлітків зафільмували знущання з двох дівчат. Фото: ВЕРЖЕ

Бійка в Запоріжжі: група підлітків зафільмували знущання з двох дівчат (ВІДЕО)

15 жов 2019, 12:11
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Жорстоке побиття двох дівчат сталося в Запоріжжі. Група підлітків знімала на мобільні телефони напад на школярок.

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Бійка сталася на шкільному стадіоні. Неповнолітні спочатку відлупцювали одну дівчину, а потім взялися за іншу. Поки частина підлітків завдавала ударів, решта просто спостерігала, знімаючи все на мобільні телефони. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Допомога медиків знадобилась одній із постраждалих. Унаслідок нападу її госпіталізували із численними травмами рук, тіла й обличчя.

У свою чергу поліцейські вже встановили осіб, які причетні до побиття дівчат. Учасникам нападу закидають хуліганство.

Водночас рідні жертв розповіли, що дівчина-ініціатор знущань може уникнути покарання, оскільки має впливових родичів у правоохоронних структурах.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі столиці однолітки побили ученицю школи й опублікували відео нападу в соцмережах. При цьому батьки потерпілої із заявою про побиття дитини до правоохоронців не зверталися.


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