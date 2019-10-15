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Ракурс
Новини Ryanair: найбільший світовий лоукостер запускає рейс з Херсона, — фото El Pais

Найбільший світовий лоукостер запускає рейс із Херсона

15 жов 2019, 12:07
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Найбільша у світі лоукост-авіакомпанія Ryanair з грудня запускає новий рейс з України. Літаки ірландського перевізника літатимуть із Херсона до Кракова з 21 грудня.

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Ці рейси виконуватимуть двічі на тиждень, повідомили 15 жовтня на брифінгу міністр інфраструктури Владислав Криклій та комерційний директор Ryanair Девід О’Брайан.

Крім того, до літа 2020 року Ryanair має намір відкрити 16 нових рейсів з України. З-поміж іншого, учасники брифінгу в Міністерстві інфраструктури назвали рейси Будапешт — Харків і Варшава — Харків.

ОʼБрайан розповів і про плани активізувати авіасполучення з Італії в Україну. У вересні Ryanair повідомив про запуск рейсів зі Львова до Будапешта. Літаки у цьому напрямку почнуть літати по середах і неділях з квітня 2020 року.

Нагадаємо, що Ryanair зайшов в Україну у 2018 році. Сьогодні лоукост-перевізник літає з Києва (аеропорт «Бориспіль»), Львова, Харкова й Одеси. Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією світу. Щодня вона здійснює понад 2,4 тис. рейсів у 37 країнах. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.

Джерело: Ракурс


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