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Ракурс
Маргарет Етвуд і Бернардина Еваріст, фото: thebookerprizes.com

Порушуючи правила: Букерівський комітет дав премію відразу двом лауреатам

15 жов 2019, 12:00
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Букерівський комітет, порушуючи власні правила, втретє за півстоліття вручив премію відразу двом лауреатам — канадській письменниці Маргарет Етвуд і британці Бернардині Еварісто.

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Про це повідомляє прес-служба комітету премії.

Етвуд отримала премію за роман «Заповіти» — сиквел одного з найбільш відомих її творів — роману-антиутопії «Розповідь служниці».

У цьому творі дія відбувається через 15 років після завершення подій попереднього, котрі розгортаються в патріархально-тоталітарній державі Республіці Ґілеад, де суворі закони суспільства позбавляють жінок прав, залишаючи їм тільки функцію народження дітей.

Багато в чому «Заповіти» — це відповідь на всі запитання, які читачі задавали мені про «Розповідь служниці» протягом багатьох років. Але це також відноситься до нашого історичного моменту, коли справи в низці країн, здається, спрямовані більше назустріч Ґілеаду, ніж далі від нього, — зазначила Етвуд в інтерв’ю британським ЗМІ з приводу цієї книги.

79-річна Етвуд стане також найстарішим лауреатом премії. Вона вже вдруге отримує цю премію. В 2000 році Етвуд її отримала за роман «Сліпий убивця».

Еварісто — перша чорношкіра жінка, яка отримала Букерівську премію. Її роман «Дівчина, жінка та все інше» розповідає історії життя 12 персонажів, більшість з яких є чорношкірими британками. Їхні долі химерним чином переплітаються, попри абсолютно різні біографії та оточення.

Якщо ви хочете зрозуміти сучасну Британію, то це той письменник, якого потрібно прочитати, — охарактеризувало Еварісто британське видання The New Statesman, назвавши її роман «історією для нашого часу».

Букерівська премія присуджується за роман, написаний англійською мовою. Це одна з найпрестижніших премій англомовної літератури. Вручається щорічно з 1969 року.

Раніше в правилах премії не уточнювалося, скільки авторів можуть її одночасно отримувати, однак у 1993 році з’явилося уточнення оргкомітету — лише одна людина.

Етвуд та Еварісто розділять премію, розмір якої становить 50 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у 2017 році Букерівську премію отримав американський письменник Джордж Сондерс за роман про президента США.


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