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Новини Ради: парламент викликав для звіту керівників військового блоку і Пристайка, фото — Рубрика

Рада викликала для звіту керівників військового блоку і Пристайка

15 жов 2019, 11:43
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Верховна Рада України заслухає у п’ятницю, 18 жовтня, звіт керівників військового блоку і міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

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Таке рішення сьогодні ухвалили на погоджувальній раді парламенту. Голови фракцій вимагали заслухати інформацію керівників військового блоку щодо ситуації на фронті та можливого розведення сторін. Відтак, ухвалено заслухати міністра оборони Андрія Загороднюка, а також просити президента запросити в Раду начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

Звіт цих посадовців відбудеться під час години запитань до уряду. Крім того, нардепи заслухають також міністра закордонних справ Вадима Пристайка і міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

Нагадаємо, що у п’ятницю відбудеться перша година запитань до уряду у Раді нового скликання. Сьогодні спікер Дмитро Разумков повідомив, що 18 жовтня парламент у першому читанні розгляне закон про бюджет-2020, який 15 вересня Кабмін подав до парламенту.

Джерело: Ракурс


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999

Рада викликала для звіту керівників військового блоку і Пристайка

Верховна Рада України заслухає у п’ятницю, 18 жовтня, звіт керівників військового блоку, міністра закордонних справ Вадима Пристайка, а також міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля

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