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Новости Рады: парламент вызвал для отчета руководителей военного блока и Пристайко, фото — Рубрика

Рада вызвала для отчета руководителей военного блока и Пристайко

15 окт 2019, 11:43
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Верховная Рада Украины заслушает в пятницу, 18 октября, отчет руководителей военного блока и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

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Такое решение сегодня приняли на согласительном совете парламента. Председатели фракций требовали заслушать информацию руководителей военного блока относительно ситуации на фронте и возможном разведении сторон. Принято заслушать министра обороны Андрея Загороднюка, а также просить президента пригласить в Раду начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

Отчет этих должностных лиц состоится во время часа вопросов к правительству. Кроме того, нардепы заслушают также министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Напомним, что в пятницу состоится первый час вопросов к правительству в Раде нового созыва. Сегодня спикер Дмитрий Разумков сообщил, что 18 октября парламент в первом чтении рассмотрит закон о бюджете-2020, который 15 сентября Кабмин подал в парламент.

Источник: Ракурс


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