Новости Рады: Разумков объявил о завершении турборежима и дне рассмотрения проекта госбюджета, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n128066-razumkov-zavershaem-turborejim-v-rade-proekt-gosbudjeta-rassmotrim-18-oktyabrya.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о завершении периода так называемого турборежима в парламенте. Кроме того, спикер очертил сегодня этапы бюджетного процесса в Раде.

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Мы прислушиваемся к замечаниям премьер-министра и завершаем турборежим. Но это не значит, что мы ухудшаем качество и скорость работы, — такое контраверсийное заявление сделал Разумков сегодня на заседании согласительного совета парламента.

Спикер объявил, что в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год парламент рассмотрит в пятницу, 18 октября. К этому моменту бюджетный комитет должен завершить подачу предложений к нему. В начале ноября, по словам Разумкова, состоится второе чтение закона о госбюджете.

В пятницу состоится также час вопросов к правительству. Вопросы, которые будут рассмотрены в Раде, сформируют сегодня на заседании согласительного совета.