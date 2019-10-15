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Парламент возвращается к работе: трансляция заседания согласительного совета, фото — ВРУ

Парламент возвращается к работе: трансляция заседания согласительного совета

15 окт 2019, 10:03
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Во вторник, 15 октября, Верховная Рада Украины возобновляет проведение пленарных заседаний. Утром проходит заседание согласительного совета руководства парламента с руководителями депутатских фракций и групп.

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Его участники обсудят план работы Рады на ближайшую пленарную неделю. В частности, в повестке дня Рады на сегодня — рассмотрение во втором чтении нескольких важных законопроектов.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления и о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины». Рассмотрят нардепы и законопроект, призванный бороться с прогульщиками в Раде, а также об изменении порядка внесения депутатских запросов.

Источник: Ракурс


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