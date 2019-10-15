"Формула Штайнмайера": Пристайко рассказал об альтернативе компромиссу с РФ, фото — "РБК-Украина"

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Если Украине не удастся договориться о реализации собственного плана урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с «формулой Штайнмайера», то Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию.

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О такой альтернативе реализации скандальной формулы заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В комментарии каналу «112 Украина» министр назвал «формулу Штайнмайера» болезненным компромиссом.

Можно пойти по этому пути, не заходя так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем оно уже есть, — заявил Пристайко.

Министр назвал решения о мире на Донбассе болезненными, но такими, которые должны быть выполнены за «приемлемой для народа ценой».

Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизации и в нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса, — заявил Пристайко.

Он также добавил, что провалом мирной политики будет срыв встречи в «нормандском формате». «Планом Б» для Киева Пристайко назвал введение миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, что вчера в Киеве состоялась новая волна протестов, направленная против капитуляции Украины, которая, по мнению митингующих, может произойти в случае предоставления «особого статуса» ОРДЛО и проведения местных выборов без контроля Украины над границей с РФ. Протестанты также высказывались против одностороннего отвода войск на линии соприкосновения в Петровском и Золотом. Россия настаивает на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».