ДТП на Николаевщине: в результате аварии погибли четверо, травмированы семь человек, фото — sumypost.com

https://racurs.ua/n128063-lobovoe-stolknovenie-na-nikolaevschine-v-rezultate-dtp-pogibli-chetyre-travmirovany-sem-chelovek.html

Ракурс

В автоаварии в Николаевской области погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок. Семь человек получили травм. Удар был настолько сильным, что от машин осталась только груда металлолома.

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ДТП случилось поздно вечером 14 октября на 103 км автодороги «Благовещенск-Николаев». В Арбузинском районе лоб в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra, сообщает Нацполиция.

В результате столкновения погибли 48-летний водитель «Москвича» и двое его пассажиров (мужчина и семилетняя девочка). Среди погибших и пассажирка Opel Vectra. Автомобили были переполнены, поэтому в больницах оказались с телесными повреждениями разной степени тяжести еще семь человек.

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера «Ракурс» сообщал о другой резонансной ДТП. В Киеве авария унесла жизни двух человек. ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot произошло на перекрестке улиц Ватутина и Перова. «Скорая» ехала на красный свет по улице Маяковского, а Peugeot — по улице Ватутина на зеленый. Погибли водитель и фельдшер.