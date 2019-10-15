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ДТП на Николаевщине: в результате аварии погибли четверо, травмированы семь человек, фото — sumypost.com

Лобовое столкновение на Николаевщине: в результате ДТП погибли четыре человека, травмированы еще семь (ФОТО)

15 окт 2019, 08:44
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В автоаварии в Николаевской области погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок. Семь человек получили травм. Удар был настолько сильным, что от машин осталась только груда металлолома.

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ДТП случилось поздно вечером 14 октября на 103 км автодороги «Благовещенск-Николаев». В Арбузинском районе лоб в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra, сообщает Нацполиция.

ДТП на Николаевщине: в результате аварии погибли четверо, травмированы семь человек, фото — Нацполиция

В результате столкновения погибли 48-летний водитель «Москвича» и двое его пассажиров (мужчина и семилетняя девочка). Среди погибших и пассажирка Opel Vectra. Автомобили были переполнены, поэтому в больницах оказались с телесными повреждениями разной степени тяжести еще семь человек.

ДТП на Николаевщине: в результате аварии погибли четверо, травмированы семь человек, фото — Нацполиция

Событие квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера «Ракурс» сообщал о другой резонансной ДТП. В Киеве авария унесла жизни двух человек. ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot произошло на перекрестке улиц Ватутина и Перова. «Скорая» ехала на красный свет по улице Маяковского, а Peugeot — по улице Ватутина на зеленый. Погибли водитель и фельдшер.

Источник: Ракурс


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