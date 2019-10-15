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Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Счастливый Шевченко и шквал добра: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча с Португалией (ФОТО, ВИДЕО)

15 окт 2019, 08:20
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После матча со сборной Португалии, по итогам которого сине-желтые получили право принять участие в финальном турнире Евро-2020, на НСК «Олимпийский» долго бушевали эмоции. Переполненная арена не отпускала команду в раздевалку, а футболисты благодарили фанатов за поддержку.

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«Олимпийский» собрал 14 октября аншлаг. Это был самый важный поединок сборной в 2019 году. Два забитых еще в первом тайме мяча принесли команде Андрея Шевченко победу со счетом 2:1. Украина победила действующих чемпионов Европы и вышла в финальную часть Евро-2020 с первого места в группе.

Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Главные тренеры сборной Украины Андрей Шевченко и сборной Португалии Фернанду Сантуш провели пресс-конференцию после игры.

Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Шеву переполняли эмоции. Он рассказал, что счастлив в момент победы, а после игры вместе с командой поедет отпраздновать выход на Евро-2020.

Хочу поблагодарить Украине и Киеву за поддержку. Стадион дал команде импульс, особенно когда мы остались вдесятером. Я горжусь игроками, я увидел на поле настоящих львов. Оценивая этот отборочный цикл, который мы прошли вместе, я могу поблагодарить футболистов за отдачу и за игру, которые они показывали. Я выполнил свое обещание, данное после завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018, когда сказал, что болельщики могут бронировать билеты на Евро, — сказал тренер сборной Украины.

Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Относительно выступления на ЧЕ-2020 Шевченко посоветовал болельщикам дождаться жеребьевки финального турнира, чтобы узнать соперников.

Новости спорта: что происходило на НСК «Олимпийский» после матча Украина-Португалия, фото — УАФ

Сантуш был менее разговорчивым. Он заявил, что в Украине после перерыва не было много моментов, но «в футболе бывает так, что не все получается».

Мы начали поединок холодно, но после бурного начала со стороны соперника стали создавать моменты. И Криштиану пытался что-то сделать, мы рисковали, были опасны угловые. Но Украина держала нас в напряжении весь матч, — рассказал тренер португальцев.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится в конце ноября.

Источник: Ракурс


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