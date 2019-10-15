Новини спорту: що відбувалося на НСК «Олімпійський» після матчу Україна-Португалія, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n128062-schaslyvyy-shevchenko-ta-shkval-dobra-scho-vidbuvalosya-na-nsk-olimpiyskyy-pislya-matchu.html

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Після матчу зі збірною Португалії, за підсумками якого синьо-жовті здобули право взяти участь у фінальному турнірі Євро-2020, на НСК «Олімпійський» довго вирували емоції. Переповнена арена не відпускала команду у роздягальню, а футболісти дякували фанатам за підтримку.

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«Олімпійський» зібрав 14 жовтня аншлаг. Це був найвідповідальніший поєдинок збірної у 2019 році. Два забиті ще в першому таймі голи принесли команді Андрія Шевченка перемогу з рахунком 2:1. Україна перемогла чинних чемпіонів Європи й вийшла у фінальну частину Євро-2020 з першого місця.

Головні тренери збірної України Андрій Шевченко та збірної Португалії Фернанду Сантуш провели прес-конференцію після гри.

Шеву переповнювали емоції. Він розповів, що щасливий у мить перемоги, а після гри разом із командою поїде відсвяткувати вихід на Євро-2020.

Хочу подякувати всій Україні та Києву за підтримку. Стадіон дав команді імпульс, особливо коли ми залишилися вдесятьох. Я пишаюся гравцями, я побачив на полі справжніх левів. Оцінюючи цей відбірний цикл, який ми пройшли разом, я можу подякувати футболістам за віддачу та за гру, які вони показували. Я виконав свою обіцянку, яку дав після завершення відбірного турніру чемпіонату світу-2018, коли сказав, що вболівальники можуть бронювати квитки на Євро.

Щодо виступу на ЧЄ-2020, то Шевченко порадив вболівальникам дочекатися жеребкування фінального турніру, щоб дізнатися суперників.

Фернанду Сантуш був менш говірким. Він заявив, що в України після перерви не було багато моментів, але «у футболі буває так, що не все виходить».

Ми розпочали поєдинок холодно, але після бурхливого початку з боку суперника стали створювати моменти. І Кріштіану намагався щось зробити, ми ризикували, були небезпечні кутові. Але Україна тримала нас у напрузі весь матч, — розповів тренер португальців.

Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбудеться наприкінці листопада.