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Україна б'є Португалію і виходить на Євро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Україна б'є Португалію 2:1 і виходить на Євро-2020 (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2019, 23:39
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Збірна України 14 жовтня перемогла збірну Португалії у передостанньому матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 року з рахунком 2:1 і стала недосяжною для суперників.

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Гра розпочалася із голу Романа Яремчука, який добив м’яча після удару головою нашого захисника Кривцова — 1:0. На 27 хвилині перевагу подвоїв Андрій Ярмоленко. Він скористався чудовим пасом Миколенка з флангу — 2:0.

Україна б'є Португалію і виходит на Євро-2020, фото — Фейсбук І.Дубицький

Українці надалі діяли на контратаках, а гостям вдалося забити тільки після сумнівного пенальті на 72 хвилині. М’яч відрикошетив після удару від ноги Степаненка йому у руку й арбітр призначив пенальті, який реалізував Роналду — 2:1. Тарас побачив також перед собою другу жовту картку й залишок матчу Україна догравала в меншості.

Україна б'є Португалію і виходит на Євро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Збірна Андрія Шевченка минулої п’ятниці на 95% забезпечила собі вихід на Євро-2020, коли у Харкові перемогла Литву 2:0. Сьогодні Україна відірвалася від Португалії та Сербії на безпечну відстань і навіть поразка у заключному поєдинку в Белграді не завадить синьо-жовтим зіграти на Чемпіонаті Європи у наступному році.

НСК «Олімпійський» сьогодні зібрав аншлаг — 70 тис. вболівальників. Підтримка збірної розпочалася задовго до гри. Перед матчем невеличкий концерт дав білоруський виконавець Сергій Міхалок, який заспівав й культову для фанатів пісню «Воїни світла». Гімн України цього разу разом із вболівальниками виконав Національний хор ім. Г. Верьовки — на стадіон прийшли 180 учасників колективу.

Україна б'є Португалію і виходит на Євро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Джерело: Ракурс


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999

Україна б'є Португалію 2:1 і виходить на Євро-2020 (ФОТО, ВІДЕО)

Збірна України перемогла збірну Португалії у передостанньому матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 року з рахунком 2:1 і стала недосяжною для суперників. Голи забили за українців Яремчук та Ярмоленко

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