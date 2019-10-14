Під час протестів у Каталонії, фото: Martí Urgell

https://racurs.ua/ua/n128060-protesty-v-kataloniyi-policiya-rozganyaie-mitynguvalnykiv-kyykamy-ta-gumovymy-kulyamy-foto-video.html

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Іспанська поліція застосувала гумові кулі для розгону учасників акцій, спровокованих сьогоднішнім рішенням суду про тюремне ув’язнення для лідерів каталонських сепаратистів.

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Про це повідомляє AFP.

Тисячі учасників протестів намагаються заблокувати аеропорт Ель-Прат, розташований за 15 км від центру Барселони. Активісти прибули туди за закликом організації «Демократичне цунамі», яка оголосила масову мобілізацію через соцмережі задля блокування стратегічної інфраструктури.

В аеропорту виникло протистояння між поліцейськими та мітингувальниками, котрі почали кидати каміння. Поліцейські також застосовували силу щодо протестувальників.

На відео з місця інциденту видно, що мітингувальників б’ють та стріляють по них гумовими кулями. Щонайменше 13 осіб постраждали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через блокування аеропорту пасажирам довелося із власним багажем у руках виходити на розташоване поряд шосе. Крім того, повідомляється про скасування понад сотні авіарейсів до цього аеропорту.

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув’язнення на строки від дев’яти до 13 років дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів. Ще трьох осіб оштрафували.