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Під час протестів у Каталонії, фото: Martí Urgell

Протести в Каталонії: поліція розганяє мітингувальників кийками та гумовими кулями (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2019, 21:59
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Іспанська поліція застосувала гумові кулі для розгону учасників акцій, спровокованих сьогоднішнім рішенням суду про тюремне ув’язнення для лідерів каталонських сепаратистів.

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Про це повідомляє AFP.

Тисячі учасників протестів намагаються заблокувати аеропорт Ель-Прат, розташований за 15 км від центру Барселони. Активісти прибули туди за закликом організації «Демократичне цунамі», яка оголосила масову мобілізацію через соцмережі задля блокування стратегічної інфраструктури.

В аеропорту виникло протистояння між поліцейськими та мітингувальниками, котрі почали кидати каміння. Поліцейські також застосовували силу щодо протестувальників.

На відео з місця інциденту видно, що мітингувальників б’ють та стріляють по них гумовими кулями. Щонайменше 13 осіб постраждали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через блокування аеропорту пасажирам довелося із власним багажем у руках виходити на розташоване поряд шосе. Крім того, повідомляється про скасування понад сотні авіарейсів до цього аеропорту.

Під час протестів у Каталонії, фото: Eoin Grealis ‏Під час протестів у Каталонії, фото: AFP

Мітингувальники йдуть по шосе до аеропорту Ель Прат, фото: The Local

Під час протестів у Каталонії, фото: Directa

Під час протестів у Каталонії, фото: Directa

Під час протестів у Каталонії, фото: Catalunya Informació ‏

Нагадаємо, сьогодні Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув’язнення на строки від дев’яти до 13 років дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів. Ще трьох осіб оштрафували.


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Протести в Каталонії: поліція розганяє мітингувальників кийками та гумовими кулями (ФОТО, ВІДЕО)

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