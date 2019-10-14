Во время протестов в Каталонии, фото: Martí Urgell

https://racurs.ua/n128060-protesty-v-katalonii-policiya-razgonyaet-mitinguuschih-dubinkami-i-rezinovymi-pulyami-foto.html

Ракурс

Испанская полиция применила резиновые пули для разгона участников акций, спровоцированных сегодняшним решением суда о тюремном заключении для лидеров каталонских сепаратистов.

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Об этом сообщает AFP.

Тысячи протестующих пытаются заблокировать аэропорт Эль-Прат, расположенный в 15 км от центра Барселоны. Активисты прибыли туда по призыву организации «Демократическое цунами», которая объявила массовую мобилизацию через соцсети для блокировки стратегической инфраструктуры.

В аэропорту возникло противостояние между полицейскими и митингующими, которые стали бросать камни. Полицейские также применяли силу в отношении протестующих.

На видео с места инцидента видно, что митингующих бьют и стреляют по ним резиновыми пулями. По меньшей мере 13 человек пострадали.

Местные СМИ сообщают, что из-за блокирования аэропорта пассажирам пришлось со своим багажом в руках выходить на расположенное рядом шоссе. Кроме того, сообщается об отмене более сотни авиарейсов в этот аэропорт.

Напомним, сегодня Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет девятерых лидеров каталонских сепаратистов. Еще трех человек оштрафовали.