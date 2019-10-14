Во время сегодняшних акций в Киеве, фото: Национальная полиция

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В двух сегодняшних массовых шествиях в Киеве приняли участие 6 и 12 тыс. человек соответственно.

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Такие данные приводит пресс-служба полиции Киева.

Первая хода — от парка имени Тараса Шевченко до Офиса президента, была организована Всеукраинским объединением «Свобода» по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. Ее участники также протестовали против реализации так называемой «формулы Штайнмайера» и введения рынка земли, в котором видели угрозу ограбления украинцев «олигархами и иностранным капиталом».

Вторую акцию под названием «Нет капитуляции» организовали ветераны украинского-российской войны. Ее участники также выступали против «формулы Штайнмайера», однако этот марш прошел без партийной символики. Колонна дошла из парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности, где состоялось вече, впоследствии участники акции пошли к зданию Офиса президента, чтобы напомнить властям свои требования.

По информации правоохранителей, акции в центре Киева прошли без правонарушений.

В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали, — подчеркнул глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, службу в центре Киева во время сегодняшний акций несли полторы тысячи правоохранителей. Они продолжают нести службу, поскольку сегодня еще предстоит обеспечивать порядок во время футбольного матча Украина — Португалия, который начнется в 21.45 на стадионе «Олимпийский».

Напомним, участники акции «Нет капитуляции» облепили наклейками здание Офиса президента.