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Сегодня в Киеве проходит акция «Нет капитуляции», фото: УНН

«Нет капитуляции»: здание Офиса президента облепили наклейками против Богдана и «формулы Штайнмайера» (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2019, 20:04
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Здание Офиса президента на улице Банковой в Киеве участники марша «Нет капитуляции» облепили наклейками против «формулы Штайнмайера» и напоминаниями, что «Путин это террорист», а Россия — враг.

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Об этом сообщают УНН.

Также на наклейках содержались надписи «Мы — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Никаких выборов боевикам» и другие.

Кроме того, участники акции требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующие наклейки также оставили на стене этого ведомства.

Митингующие также выкрикивали различные лозунги. В частности: «Слава нации — нет капитуляции», «Банду — геть», «Зелю в отставку», «Одна единственная соборная Украина».

Сегодня в 16.00 колонна участников акции «Нет капитуляции» отправилась из киевского парка имени Тараса Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда — до Майдана Независимости, где состоялось вече.

После его завершения активисты пошли к зданию Офиса президента, чтобы еще раз напомнить властям, почему выступают против предполагаемого «формулой Штайнмайера» отвода войск на Донбассе.

Сегодня в Киеве проходит акция «Нет капитуляции», фото: УНН

Сегодня в Киеве проходит акция «Нет капитуляции», фото: УНН

Сегодня в Киеве проходит акция «Нет капитуляции», фото: УНН

Напомним, сегодня в Киеве также прошла акция в поддержку осужденного в Италии к 24 годам заключения участника АТО нацгвардейца Виталия Маркива.


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«Нет капитуляции»: здание Офиса президента облепили наклейками против Богдана и «формулы Штайнмайера» (ФОТО, ВИДЕО)

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