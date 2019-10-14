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Сьогодні в Києві відбувається акція «Ні капітуляції», фото: УНН

«Ні капітуляції»: будівлю Офісу президента обклеїли наліпками проти Богдана та «формули Штайнмаєра» (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2019, 20:04
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Будівлю Офісу президента на вулиці Банковй у Києві учасники маршу «Ні капітуляції» обклеїли наліпками проти «формули Штайнмаєра» та нагадуваннями, що «Путін це терорист», а Росія — ворог.

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Про це повідомляють УНН.

Також на наліпках містилися написи «Ми — це Україна», «Донбас — це Україна», «Жодних виборів бойовикам» тощо.

Крім того, учасники акції вимагають відставки очільника Офісу президента Андрія Богдана. Відповідні наліпки також залишили на стіні цього відомства.

Мітингарі також вигукували різноманітні лозунги. Зокрема: «Слава нації — ні капітуляції», «Банду — геть», «Зелю у відставку», «Одна єдина соборна Україна» тощо.

Сьогодні о 16.00 колона учасників акції «Ні капітуляції» вирушила з київського парку імені Тараса Шевченка до Бессарабської площі, а звідти — до Майдану Незалежності, де відбулося віче.

Після його завершення активісти пішли до будівлі Офісу президента, щоб ще раз нагадати владі, чому виступають проти передбачуваного «формулою Штайнмаєра» відведення військ на Донбасі.

Сьогодні в Києві відбувається акція «Ні капітуляції», фото: УНН

Сьогодні в Києві відбувається акція «Ні капітуляції», фото: УНН

Сьогодні в Києві відбувається акція «Ні капітуляції», фото: УНН

Нагадаємо, сьогодні в Києві також відбулася акція на підтримку засудженого в Італії до 24 років ув’язнення учасника АТО нацгвардійця Віталія Марківа.


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