Сьогодні в Києві відбувається акція «Ні капітуляції», фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n128057-ni-kapitulyaciyi-budivlu-ofisu-prezydenta-obkleyily-nalipkamy-proty-bogdana-ta-formuly.html

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Будівлю Офісу президента на вулиці Банковй у Києві учасники маршу «Ні капітуляції» обклеїли наліпками проти «формули Штайнмаєра» та нагадуваннями, що «Путін це терорист», а Росія — ворог.

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Про це повідомляють УНН.

Також на наліпках містилися написи «Ми — це Україна», «Донбас — це Україна», «Жодних виборів бойовикам» тощо.

Крім того, учасники акції вимагають відставки очільника Офісу президента Андрія Богдана. Відповідні наліпки також залишили на стіні цього відомства.

Мітингарі також вигукували різноманітні лозунги. Зокрема: «Слава нації — ні капітуляції», «Банду — геть», «Зелю у відставку», «Одна єдина соборна Україна» тощо.

Сьогодні о 16.00 колона учасників акції «Ні капітуляції» вирушила з київського парку імені Тараса Шевченка до Бессарабської площі, а звідти — до Майдану Незалежності, де відбулося віче.

Після його завершення активісти пішли до будівлі Офісу президента, щоб ще раз нагадати владі, чому виступають проти передбачуваного «формулою Штайнмаєра» відведення військ на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні в Києві також відбулася акція на підтримку засудженого в Італії до 24 років ув’язнення учасника АТО нацгвардійця Віталія Марківа.