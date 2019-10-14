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Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента
Зеленський присвоїв почесні найменування бригадам та вручив нагороди (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n128056-zelenskyy-prysvoyiv-pochesni-naymenuvannya-brygadam-ta-vruchyv-nagorody-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні штаб операції Об'єднаних сил (ООС), де присвоїв почесні найменування бригадам.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Так, 14-й окремій механізованій бригаді присвоєне найменування «імені князя Романа Великого», 11-й окремій бригаді армійської авіації — почесне найменування «Херсон».
Також відбулося вручення державних нагород військовослужбовцям.
Крім того, Зеленський відвідав передову, де ознайомився з умовами несення служби та проживання військовослужбовців.
Президент також вшанував пам’ять полеглого Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області.
Цей пам’ятник був відкритий у Авдіївці в 2017 році, за кількасот метрів від позицій ворога.
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувається марш «Ні капітуляції», учасники котрого вимагають не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра». Учасники акції пройшли ходою від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, а звідти — рушили до Офісу президента.
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