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Ракурс
Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Зеленський присвоїв почесні найменування бригадам та вручив нагороди (ФОТО)

14 жов 2019, 19:36
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Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні штаб операції Об'єднаних сил (ООС), де присвоїв почесні найменування бригадам.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, 14-й окремій механізованій бригаді присвоєне найменування «імені князя Романа Великого», 11-й окремій бригаді армійської авіації — почесне найменування «Херсон».

Також відбулося вручення державних нагород військовослужбовцям.

Крім того, Зеленський відвідав передову, де ознайомився з умовами несення служби та проживання військовослужбовців.

Президент також вшанував пам’ять полеглого Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області.

Цей пам’ятник був відкритий у Авдіївці в 2017 році, за кількасот метрів від позицій ворога.

Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський відвідав штаб ООС, фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувається марш «Ні капітуляції», учасники котрого вимагають не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра». Учасники акції пройшли ходою від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, а звідти — рушили до Офісу президента.

Джерело: Ракурс


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