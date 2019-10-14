Владимир Зеленский посетил штаб ООС, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня штаб операции Объединенных сил (ООС), где присвоил почетные наименования бригадам.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, 14-й отдельной механизированной бригаде присвоено наименование «имени князя Романа Великого», 11-й отдельной бригаде армейской авиации — почетное наименование «Херсон».

Также состоялось вручение государственных наград военнослужащим.

Кроме того, Зеленский посетил передовую, где ознакомился с условиями несения службы и проживания военнослужащих.

Президент также почтил память павшего Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области.

Этот памятник был открыт в Авдеевке в 2017 году, за несколько сотен метров от позиций врага.

Напомним, сегодня в Киеве проходит марш «Нет капитуляции», участники которого требуют не выполнять так называемую «формулу Штайнмайера». Участники акции прошли маршем от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости, а оттуда — пошли к Офису президента.