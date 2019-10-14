Мітинги в Києві: у поліції назвали кількість учасників (ФОТО)

Під час сьогоднішніх акцій у Києві, фото: Національна поліція

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У двох сьогоднішніх масових ходах у Києві взяли участь 6 та 12 тис. осіб відповідно.

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Такі дані наводить прес-служба поліції Києва.

Перша хода — від парку імені Тараса Шевченка до Офісу президента, була організована Всеукраїнським об'єднанням «Свобода» з нагоди 77-ї річниці створення Української повстанської армії. Її учасники також протестували проти реалізації так званої «формули Штайнмаєра» та запровадження ринку землі, в котрому вбачали загрозу пограбування українців «олігархами та чужоземним капіталом».

Другу акцію під назвою «Ні капітуляції» організували ветерани українсько-російської війни. Її учасники також виступали проти «формули Штайнмаєра», однак цей марш відбувся без партійної символіки. Колона дійшла з парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, де відбулося віче, згодом учасники акції пішли до будівлі Офісу президента, щоб нагадати владі свої вимоги.

За інформацією правоохоронців, акції в центрі Києві пройшли без правопорушень.

До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали, — наголосив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, службу у центрі Києва під час сьогоднішній акцій несли півтори тисячі правоохоронців. Вони продовжують нести службу, оскільки сьогодні ще потрібно буде забезпечувати порядок під час футбольного матчу Україна — Португалія, який розпочнеться о 21.45 на стадіоні «Олімпійський».

Нагадаємо, учасники акції «Ні капітуляції» обклеїли наліпками будівлю Офісу президента.