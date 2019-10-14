Учені зняли мерехтіння чорної діри, розташованої на відстані 10 тис. світлових років від Землі

https://racurs.ua/ua/n128058-ucheni-zafilmuvaly-merehtinnya-chornoyi-diry-v-nashiy-galaktyci-video.html

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Мерехтіння чорної діри MAXI J1820 + 070, маса котрої в сім разів перевищує масу Сонця, було знято в безпрецедентних деталях, з новою технікою високої частоти кадрів.

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Ця чорна діра, виявлена в 2018 році, розташована на відстані 10 тис. світлових років від Землі, повідомляє видання ScienceAlert.

На думку вчених, це мерехтіння виникає через поглинання чорної дірою матеріалу з розташованої поряд зірки, з котрою вона утворює подвійну систему.

У міру того, як у зірки-сусідки відбирається матеріал, він утворює аккреційний диск навколо чорної діри, де сили тертя, магнетизму та гравітації стискають його і створюють неймовірне тепло.

Це, в свою чергу, призводить до появи мерехтливого електромагнітного випромінювання, яке дослідники зафіксували з частотою понад 300 кадрів в секунду у рентгенівській обсерваторії NASA NICER на Міжнародній космічній станції та в оптичному світлі за допомогою приладу HiPERCAM на Великому телескопі Канарських островів — найбільшому телескопі у світі.

За допомогою отриманих матеріалів учені створили відео, яке демонструє цей процес.

Відео було створене за допомогою реальних даних, але воно сповільнене до 1/10-ї фактичної швидкості, щоб дозволити людському оку побачити найшвидші спалахи, — зазначають учені.

Ми можемо побачити, що матеріал навколо чорної діри настільки яскравий, що затьмарює зірку, яку вона «споживає", а найшвидші мерехтіння тривають лише декілька мілісекунд. Це яскравість сотень Сонць, що випромінюється в одну мить! — наголошують дослідники.

Спостереження за чорною дірою також зафіксувало часовий проміжок: спалахам оптичного світла передували лише на частку секунди раніше рентгенівські спалахи — сигнал, який, за словами дослідників, вказував на наявність плазми, сильно іонізованого та електропровідного стану речовини, надзвичайно близько до чорної діри.

Нагадаємо, нещодавно астрономи зафіксували несподіване зростання активності розташованої в центрі нашої галактики гігантської чорної діри Стрілець А*, маса котрої в 4 мільйони разів перевищує масу Сонця.