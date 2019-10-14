Ученые сняли мерцание черной дыры, расположенной на расстоянии 10 тыс. световых лет

https://racurs.ua/n128058-uchenye-snyali-mercanie-chernoy-dyry-v-nashey-galaktike-video.html

Ракурс

Мерцание черной дыры MAXI J1820 + 070, масса которой в семь раз превышает массу Солнца, было снято в беспрецедентных деталях, с новой техникой высокой частоты кадров.

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Эта черная дыра, обнаруженная в 2018 году, расположена на расстоянии 10 тыс. световых лет от Земли, сообщает издание ScienceAlert.

По мнению ученых, это мерцание возникает из-за поглощения черной дырой материала из расположенной рядом звезды, с которой она образует двойную систему.

По мере того, как у звезды-соседки отбирается материал, он образует аккреционный диск вокруг черной дыры, где силы трения, магнетизма и гравитации сжимают его и создают невероятное тепло.

Это, в свою очередь, приводит к появлению мерцающего электромагнитного излучения, которое исследователи зафиксировали с частотой более 300 кадров в секунду в рентгеновской обсерватории NASA NICER на Международной космической станции и в оптическом свете с помощью прибора HiPERCAM на Большом телескопе Канарских островов — крупнейшем телескопе в мире.

С помощью полученных материалов ученые создали видео, демонстрирующее этот процесс.

Видео было создано с помощью реальных данных, но оно замедлено до 1/10-й фактической скорости, чтобы позволить человеческому глазу увидеть самые быстрые вспышки, — отмечают ученые.

Мы можем увидеть, что материал вокруг черной дыры настолько яркий, что затмевает звезду, которую она «потребляет», а быстрые мерцания продолжаются лишь несколько миллисекунд. Это яркость сотен Солнц, излучаемая в один момент! — отмечают исследователи.

Наблюдение за черной дырой также зафиксировало временной промежуток: вспышкам оптического света предшествовали лишь на долю секунды раньше рентгеновские вспышки — сигнал, который, по словам исследователей, указывал на наличие плазмы, сильно ионизированного и электропроводящего состояния вещества, чрезвычайно близко к черной дыре.

Напомним, недавно астрономы зафиксировали неожиданный рост активности расположенной в центре нашей галактики гигантской черной дыры Стрелец А*, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.