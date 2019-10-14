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Ракурс
Во время протестов в Каталонии, фото: Catalans for Yes

Лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремному заключению, в регионе начались акции протеста (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2019, 15:58
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Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет девятерых лидеров каталонских сепаратистов за мятеж и их роль в референдуме о независимости 2017 года.

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Еще трех человек суд оштрафовал по обвинению в неповиновении. Об этом сообщает BBC.

Самый длинный срок заключения — 13 лет — получил бывший вице-президент Каталонии Ориоль Хункерас — за подстрекательство к мятежу и неправомерное использование государственных средств.

Все осужденные обвинения отвергают.

Эта новость спровоцировала акции протеста в Каталонии, сообщает издание El Pais.

Активисты, в частности, заблокировали пять региональных дорог. Также заблокировано движение на нескольких улицах в главном городе Каталонии — Барселоне.

Более масштабные акции протеста ожидаются в этот вечер.

С осуждением этого приговора в своем Твиттере выступила даже пресс-служба футбольного клуба «Барселона»,

Тюрьма не является решением, — говорится в заявлении клуба. — Решение конфликта в Каталонии должно исходить исключительно из политического диалога.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Независимость тогда поддержали 90,18% участников референдума, против проголосовали 7,83%. Явка на референдуме составила 43,03%.

Испанские власти признали его незаконным и аннулировали провозглашенную впоследствии декларацию о независимости Каталонии.

Во время протестов в Каталонии, фото: Catalans for Yes

Во время протестов в Каталонии, фото: Catalans for Yes

Во время протестов в Каталонии, фото: Catalans for Yes

Напомним, для Хункераса прокуратура просила 25 лет тюремного заключения.


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