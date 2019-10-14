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Во время протестов в Каталонии, фото: Catalans for Yes
Лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремному заключению, в регионе начались акции протеста (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128050-liderov-katalonskih-separatistov-prigovorili-k-turemnomu-zaklucheniu-v-regione-nachalis-akcii.htmlРакурс
Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет девятерых лидеров каталонских сепаратистов за мятеж и их роль в референдуме о независимости 2017 года.
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Еще трех человек суд оштрафовал по обвинению в неповиновении. Об этом сообщает BBC.
Самый длинный срок заключения — 13 лет — получил бывший вице-президент Каталонии Ориоль Хункерас — за подстрекательство к мятежу и неправомерное использование государственных средств.
Все осужденные обвинения отвергают.
Эта новость спровоцировала акции протеста в Каталонии, сообщает издание El Pais.
Активисты, в частности, заблокировали пять региональных дорог. Также заблокировано движение на нескольких улицах в главном городе Каталонии — Барселоне.
Более масштабные акции протеста ожидаются в этот вечер.
С осуждением этого приговора в своем Твиттере выступила даже пресс-служба футбольного клуба «Барселона»,
Тюрьма не является решением, — говорится в заявлении клуба. — Решение конфликта в Каталонии должно исходить исключительно из политического диалога.
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Независимость тогда поддержали 90,18% участников референдума, против проголосовали 7,83%. Явка на референдуме составила 43,03%.
Испанские власти признали его незаконным и аннулировали провозглашенную впоследствии декларацию о независимости Каталонии.
Marcha hacia el aeropuerto #Barcelona en protesta por #SentenciaDelProceshttps://t.co/KD12eCUk47pic.twitter.com/MTsRnLVL5u— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 14 жовтня 2019 р.
Напомним, для Хункераса прокуратура просила 25 лет тюремного заключения.
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