Під час протестів у Каталонії, фото: Catalans for Yes

https://racurs.ua/ua/n128050-lideriv-katalonskyh-separatystiv-zasudyly-do-turemnogo-uv-yaznennya-v-regioni-rozpochalysya.html

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Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув’язнення на строки від дев’яти до 13 років дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів за заколот та їхню роль у референдумі про незалежність 2017 року.

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Ще трьох осіб суд оштрафував за звинуваченнями в непокорі. Про це повідомляє BBC.

Найдовший термін ув’язнення — 13 років — отримав колишній віце-президент Каталонії Оріол Хункерас — за підбурювання до заколоту і неправомірне використання державних коштів.

Усі засуджені звинувачення відкидають.

Ця новина спровокувала акції протесту в Каталонії, повідомляє видання El Pais.

Активісти, зокрема, заблокували п’ять регіональних доріг. Також заблоковано рух на кількох вулицях у головному місті Каталонії — Барселоні.

Більш масштабні акції протесту очікуються цього вечора.

Із засудженням цього вироку у своєму Твіттері виступила навіть прес-служба футбольного клубу «Барселона»,

В’язниця не є рішенням, — йдеться у заяві клубу. — Вирішення конфлікту в Каталонії має виходити виключно з політичного діалогу.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. Незалежність тоді підтримали 90,18% учасників референдуму, проти проголосували 7,83%. Явка на референдумі становила 43,03%.

Іспанська влада визнала його незаконним і анулювала проголошено згодом декларацію про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, для Хункераса прокуратура просила 25 років тюремного ув’язнення.