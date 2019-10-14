Новини України

Міністр економіки не підтвердив інформацію про те, що МВФ затримує транш через "ПриватБанк". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128048-ministr-ekonomiky-ne-pidtverdyv-informaciu-pro-te-scho-mvf-zatrymuie-transh-cherez-pryvatbank.html

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Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, прокоментував інформацію про те, що Міжнародний валютний фонд призупинив переговори про видачу нового траншу Україні через ситуацію, яка виникла навколо «ПриватБанку».

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За словами чиновника, дані чутки не є правдою. На своїй сторінці в Facebook міністр написав, що переговори тривають.

Переговори не припинені цього тижня міністр фінансів, я і голова правління НБУ будуть у Вашингтоні зустрічатися з МВФ, — написав він.

Мілованов додав, що в питанні «ПриватБанку» Україна не порушувала жоден з пунктів договору з МВФ. За його словами, зараз тривають суди між колишніми власниками банку і державою.

Держава захищає свою позицію і гроші платників податків, — додав він.

Нагадаємо, що в інтерв’ю європейському агентству Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України, заявила, що Україна може не отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду найближчим часом. За словами Рожкової, переговори можуть затягнутися через суперечку з олігархом Ігорем Коломойським щодо «ПриватБанку».