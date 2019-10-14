Новости Украины

Министр экономики не подтвердил информацию о том, что МВФ задерживает транш из-за "ПриватБанка". Фото:

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Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, прокомментировал информацию о том, что Международный валютный фонд приостановил переговоры о выдаче нового транша Украине из-за ситуации, которая возникла вокруг «ПриватБанка».

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По словам чиновника, данные слухи не являются правдой. На своей странице в Facebook министр написал, что переговоры продолжаются.

Переговоры не приостановлены На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ, — написал он.

Милованов добавил, что в вопросе «ПриватБанка» Украина не нарушала ни один из пунктов договора с МВФ. По его словам, сейчас продолжаются суды между бывшими владельцами банка и государством.

Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков, — добавил он.

Напомним, что в интервью европейскому агентству Екатерина Рожкова, заместитель главы Национального банка Украины, заявила, что Украина может не получить новый транш от Международного валютного фонда в ближайшее время. По словам Рожковой, переговоры могут затянуться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по «ПриватБанку».