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Украина бьет Португалию и выходит на Евро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Украина бьет Португалию 2:1 и выходит на Евро-2020 (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2019, 23:39
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Сборная Украины 14 октября победила сборную Португалии в предпоследнем матче отбора на Чемпионат Европы 2020 года со счетом 2:1 и стала недосягаемой для соперников.

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Игра началась с гола Романа Яремчука, который на 7 минуте добил мяч после удара головой нашего защитника Кривцова — 1:0. На 27 минуте преимущество удвоил Андрей Ярмоленко. Он воспользовался отличным пасом Миколенко с фланга — 2:0.

Украина бьет Португалию и выходить на Евро-2020, фото — Фейсбук И.Дубицкий

Украинцы в дальнейшем действовали на контратаках, а гостям удалось забить только после сомнительного пенальти на 72 минуте. Мяч срикошетил после удара от ноги Степаненко ему в руку и арбитр назначил пенальти, который реализовал Роналду — 2:1. Тарас увидел также перед собой вторую желтую карточку и остаток матча Украина доигрывала в меньшинстве.

Украина бьет Португалию и выходит на Евро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Сборная Андрея Шевченко в прошлую пятницу на 95% обеспечила себе выход на Евро-2020, когда в Харькове победила Литву 2:0. Сегодня Украина оторвалась от Португалии и Сербии на безопасное расстояние и даже поражение в заключительном поединке в Белграде не помешает сине-желтым сыграть на Чемпионате Европы в следующем году.

Украина бьет Португалию и выходит на Евро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Украина бьет Португалию и выходит на Евро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

Украина бьет Португалию и выходит на Евро-2020, фото — Фейсбук ФФУ

НСК «Олимпийский» сегодня собрал аншлаг — 70 тыс. болельщиков. Поддержка сборной началась задолго до игры. Перед матчем небольшой концерт дал белорусский исполнитель Сергей Михалок, который спел и культовую для фанатов песню «Воины света». Гимн Украины на этот раз вместе с болельщиками выполнил Национальный хор им. Г. Веревки — на стадион пришли 180 участников коллектива.

Источник: Ракурс


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999

Украина бьет Португалию 2:1 и выходит на Евро-2020 (ФОТО, ВИДЕО)

Сборная Украины победила сборную Португалии в предпоследнем матче отбора на Чемпионат Европы 2020 года со счетом 2:1 и стала недосягаемой для соперников. Голы забили за украинцев Яремчук и Ярмоленко

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