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Ракурс
ДТП на Миколаївщині: внаслідок аварії загинуло четверо, травмовано семеро осіб, фото — sumypost.com

Лобове зіткнення на Миколаївщині: внаслідок ДТП загинули четверо осіб, травмовані ще семеро (ФОТО)

15 жов 2019, 08:44
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В автоаварії у Миколаївській області загинуло четверо людей, серед яких малолітня дитина. Семеро осіб зазнали травмувань. Удар був настільки сильним, що від машин залишилася тільки купа металобрухту.

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ДТП сталася пізно увечері 14 жовтня на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв». В Арбузинському районі лоб у лоб зіткнулися «Москвич-2141» та Opel Vectra, повідомляє Національна поліція.

ДТП на Миколаївщині: внаслідок аварії загинули четверо, травмовано семеро осіб, фото — Нацполіція

Внаслідок зіткнення загинули 48-річний водій «Москвича» і двоє його пасажирів (чоловік та семирічна дівчинка). Серед загиблих й пасажирка Opel Vectra. Автомобілі були переповнені, тому у лікарнях опинилися із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості ще семеро осіб.

ДТП на Миколаївщині: внаслідок аварії загинули четверо, травмовано семеро осіб, фото — Нацполіція

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Обставини ДТП з’ясовуються.

Учора «Ракурс» повідомляв про іншу резонансну ДТП. У Києві аварія забрала життя двох людей. ДТП за участю машини швидкої допомоги і легкового автомобіля Peugeot сталася на перехресті вулиць Ватутіна та Перова. Швидка їхала на червоне світло по вулиці Маяковського, а Peugeot — по вулиці Ватутіна на зелений. Загинули водій та фельдшер.

Джерело: Ракурс


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