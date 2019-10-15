ДТП на Миколаївщині: внаслідок аварії загинуло четверо, травмовано семеро осіб, фото — sumypost.com

https://racurs.ua/ua/n128063-lobove-zitknennya-na-mykolayivschyni-vnaslidok-dtp-zagynulo-chetvero-travmovano-semero-osib-foto.html

Ракурс

В автоаварії у Миколаївській області загинуло четверо людей, серед яких малолітня дитина. Семеро осіб зазнали травмувань. Удар був настільки сильним, що від машин залишилася тільки купа металобрухту.

Loading...

ДТП сталася пізно увечері 14 жовтня на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв». В Арбузинському районі лоб у лоб зіткнулися «Москвич-2141» та Opel Vectra, повідомляє Національна поліція.

Внаслідок зіткнення загинули 48-річний водій «Москвича» і двоє його пасажирів (чоловік та семирічна дівчинка). Серед загиблих й пасажирка Opel Vectra. Автомобілі були переповнені, тому у лікарнях опинилися із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості ще семеро осіб.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Обставини ДТП з’ясовуються.

Учора «Ракурс» повідомляв про іншу резонансну ДТП. У Києві аварія забрала життя двох людей. ДТП за участю машини швидкої допомоги і легкового автомобіля Peugeot сталася на перехресті вулиць Ватутіна та Перова. Швидка їхала на червоне світло по вулиці Маяковського, а Peugeot — по вулиці Ватутіна на зелений. Загинули водій та фельдшер.