Формула Штайнмаєра: Пристайко розповів про альтернативу компромісу з РФ, фото — "РБК-Україна"

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Якщо Україні не вдасться домовитися про реалізацію власного плану врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до «формули Штайнмаєра», то Києву доведеться спрямувати третину бюджету на мобілізацію і армію.

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Про таку альтернативу реалізації скандальної формули заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

В коментарі каналу «112 Україна» міністр назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом.

Можна піти цим шляхом, не заходячи так далеко, щоб це завадило нашому суверенітету і територіальної цілісності більше, ніж воно вже є, — заявив Пристайко.

Міністр назвав рішення щодо миру на Донбасі болючими, але такими, що мусять бути виконаними за «прийнятною для народу ціною».

Я вже говорив нашим депутатам: якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію і в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу, — заявив Пристайко.

Він також додав, що провалом мирної політики буде зрив зустрічі у «нормандському форматі». «Планом Б» для Києва Пристайко назвав запровадження миротворчої місії на Донбасі.

Нагадаємо, що учора в Києві відбулася нова хвиля протестів, спрямована проти капітуляції України, яка, на думку учасників мітингів, може статися у випадку надання «особливого статусу» ОРДЛО і проведення місцевих виборів без контролю України над кордоном з РФ. Протестанти також висловлювалися проти одностороннього відводу військ на лінії зіткнення в Петровському і Золотому. Росія наполягає на цьому як на необхідній умові для проведення саміту в «нормандському форматі».