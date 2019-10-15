Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Формула Штайнмаєра: Пристайко розповів про альтернативу компромісу з РФ, фото — "РБК-Україна"

Провал «формули Штайнмаєра»: Пристайко розповів про альтернативу компромісу з РФ (ВІДЕО)

15 жов 2019, 09:21
999

Якщо Україні не вдасться домовитися про реалізацію власного плану врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до «формули Штайнмаєра», то Києву доведеться спрямувати третину бюджету на мобілізацію і армію.

Loading...

Про таку альтернативу реалізації скандальної формули заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

В коментарі каналу «112 Україна» міністр назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом.

Можна піти цим шляхом, не заходячи так далеко, щоб це завадило нашому суверенітету і територіальної цілісності більше, ніж воно вже є, — заявив Пристайко.

Міністр назвав рішення щодо миру на Донбасі болючими, але такими, що мусять бути виконаними за «прийнятною для народу ціною».

Я вже говорив нашим депутатам: якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію і в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу, — заявив Пристайко.

Він також додав, що провалом мирної політики буде зрив зустрічі у «нормандському форматі». «Планом Б» для Києва Пристайко назвав запровадження миротворчої місії на Донбасі.

Нагадаємо, що учора в Києві відбулася нова хвиля протестів, спрямована проти капітуляції України, яка, на думку учасників мітингів, може статися у випадку надання «особливого статусу» ОРДЛО і проведення місцевих виборів без контролю України над кордоном з РФ. Протестанти також висловлювалися проти одностороннього відводу військ на лінії зіткнення в Петровському і Золотому. Росія наполягає на цьому як на необхідній умові для проведення саміту в «нормандському форматі».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Рада викликала для звіту керівників військового блоку і Пристайка

Верховна Рада України заслухає у п’ятницю, 18 жовтня, звіт керівників військового блоку, міністра закордонних справ Вадима Пристайка, а також міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля

Новини України
11:43

Гроші режиму Януковича конфіскував суд у Латвії

Один із судів Латвії ухвалив рішення про конфіскацію понад 30 млн дол., що можуть належати колишнім українським чиновникам, які керували державою за часів президента-втікача Януковича. Уряди домовлятимуться щодо процедури повернення коштів

Новини України
11:22

Щасливий Шевченко та шквал добра: що відбувалося на НСК «Олімпійський» після матчу з Португалією (ФОТО, ВІДЕО)

Після матчу зі збірною Португалії, за підсумками якого синьо-жовті здобули право взяти участь у фінальному турнірі Євро-2020, на НСК «Олімпійський» довго вирували емоції. Переповнена арена не відпускала команду, а футболісти дякували за підтримку

Новини України
08:20
Новини партнерів
Загрузка...