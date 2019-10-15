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Парламент повертається до роботи: трансляція засідання погоджувальної ради, фото — ВРУ

Парламент повертається до роботи: трансляція засідання погоджувальної ради

15 жов 2019, 10:03
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У вівторок, 15 жовтня, Верховна Рада України відновлює проведення пленарних засідань. Уранці відбувається засідання погоджувальної ради керівництва парламенту із головами депутатських фракцій та груп.

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Його учасники обговорять план роботи Ради на найближчий пленарний тиждень. Зокрема, у порядку денному Ради на сьогодні є розгляд у другому читанні декількох важливих законопроектів.

Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування та про внесення змін до закону «Про статус народного депутата України». Розглянуть нардепи й законопроект, покликаний боротися з прогульниками в Раді, а також про зміни порядку внесення депутатських запитів.

Джерело: Ракурс


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