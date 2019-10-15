Новини Ради: Разумков оголосив про завершення турборежиму і день розгляду проекту держбюджету, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n128066-razumkov-zavershuiemo-turborejym-u-radi-proekt-derjbudjetu-rozglyanemo-18-jovtnya.html

Ракурс

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про завершення періоду так званого турборежиму у парламенті. Крім того, спікер окреслив сьогодні етапи бюджетного процесу в Раді.

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Ми дослухаємося до зауважень прем'єр-міністра і завершуємо турборежим. Але це не означає, що ми погіршуємо якість і швидкість роботи, — таку контраверсійну заяву зробив Разумков сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.

Спікер оголосив, що у першому читанні проект державного бюджету на 2020 рік парламент розгляне у п’ятницю, 18 жовтня. До цього моменту бюджетний комітет має завершити подачу пропозицій до нього. На початку листопада, за словами Разумкова, відбудеться друге читання закону про держбюджет.

У п’ятницю відбудеться також година запитань до уряду. Питання, які розглянуть в парламенті, сформують сьогодні на засіданні погоджувальної ради.