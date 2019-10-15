Этвуд и Бернардина Эваристо, фото: thebookerprizes.com

https://racurs.ua/n128074-narushaya-pravila-bukerovskiy-komitet-dal-premiu-srazu-dvum-laureatam.html

Ракурс

Букеровский комитет, нарушая собственные правила, в третий раз за полвека вручил премию сразу двум лауреатам — канадской писательнице Маргарет Этвуд и британке Бернардине Эваристо.

Loading...

Об этом сообщает пресс-служба комитета премии.

Этвуд получила премию за роман «Заветы» — сиквел одного из самых известных ее произведений — романа-антиутопии «Рассказ служанки».

В этом произведении действие происходит спустя 15 лет после завершения событий предыдущего, которые разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республике Галаад, где суровые законы общества лишают женщин прав, оставляя им только функцию деторождения.

Во многом «Заветы» — это ответ на все вопросы, которые читатели задавали мне о «Рассказе служанки» на протяжении многих лет. Но это также относится к нашему моменту, когда дела в ряде стран, кажется, направлены больше навстречу Галааду, чем дальше от него, — отметила Этвуд в интервью британским СМИ по поводу этой книги.

79-летняя Этвуд станет также старейшим лауреатом премии. Она уже второй раз получает эту премию. В 2000 году Этвуд ее получила за роман «Слепой убийца».

Эваристо — первая чернокожая женщина, которая получила Букеровскую премию. Ее роман «Девушка, женщина и все остальное» рассказывает истории жизни 12 персонажей, большинство из которых являются чернокожими британками. Их судьбы причудливым образом переплетаются, несмотря на совершенно разные биографии и окружение.

Если вы хотите понять современную Британию, то это тот писатель, которого нужно прочитать, — охарактеризовало Эваристо британское издание The New Statesman, назвав ее роман «историей для нашего времени».

Букеровская премия присуждается за роман, написанный на английском языке. Это одна из самых престижных премий англоязычной литературы. Вручается ежегодно с 1969 года.

Ранее в правилах премии не уточнялось, сколько авторов могут ее одновременно получать, однако в 1993 году появилось уточнение оргкомитета — только один человек.

Этвуд и Эваристо разделят премию, размер которой составляет 50 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, в 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман о президенте США.