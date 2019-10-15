Новости Ryanair: крупнейший мировой лоукостер запускает рейс из Херсона — фото El Pais

https://racurs.ua/n128076-krupneyshiy-mirovoy-loukoster-zapuskaet-reys-iz-hersona.html

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Крупнейшая в мире лоукост-авиакомпания Ryanair с декабря запускает новый рейс из Украины. Самолеты ирландского перевозчика будут летать из Херсона в Краков с 21 декабря.

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Эти рейсы будут выполнять два раза в неделю, сообщили 15 октября на брифинге министр инфраструктуры Владислав Криклий и коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.

Кроме того, к лету 2020 года Ryanair намерена открыть 16 новых рейсов из Украины. Среди прочего, участники брифинга в Министерстве инфраструктуры назвали рейсы Будапешт — Харьков и Варшава — Харьков.

О’Брайан рассказал и о планах активизировать авиасообщение из Италии в Украину. В сентябре Ryanair сообщил о запуске рейсов из Львова в Будапешт. Самолеты в этом направлении начнут летать по средам и воскресеньям с апреля 2020 года.

Напомним, что Ryanair зашел в Украину в 2018 году. Сегодня лоукост-перевозчик летает из Киева (аэропорт «Борисполь»), Львова, Харькова и Одессы. Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией мира. Ежедневно она осуществляет более 2,4 тыс. рейсов в 37 странах. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.