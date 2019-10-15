Протести у Каталонії: у сутичках в аеропорту постраждали близько 60 осіб. Фото: El Pais

https://racurs.ua/ua/n128075-protesty-v-kataloniyi-v-sutychkah-v-aeroportu-postrajdaly-blyzko-60-osib-foto-video.html

Ракурс

Протести у Каталонії переросли у сутички між поліцією і протестувальниками. Напередодні під час заворушень в аеропорту Барселони «Ель-Прат» постраждали 56 осіб, двох постраждалих госпіталізували.

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Близько 8 тис. протестувальників перекрили входи до першого терміналу аеропорту і блокували його роботу. Як наслідок, було скасовано понад 100 авіарейсів із Барселони. Про це повідомляє El Pais.

Мітингувальники вимагали звільнити каталонських лідерів, яких засудили до різних термінів за організацію і проведення референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

Всього в понеділок під час акцій протесту в Каталонії постраждала щонайменше 131 особа.

Через протести у Барселоні Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від відвідування людних місць, а також враховувати можливі затримки і скасування авіарейсів.

Як повідомляв «Ракурс», лідерів каталонських сепаратистів засудили до тюремного ув’язнення на терміни від 9 до 13 років. Після цього в регіоні почалися акції протесту.