Акція протесту в Парижі. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128114-u-paryji-akciu-protestu-rozganyaly-vodometamy-ta-slozoginnym-gazom-video.html

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У Парижі французька поліція почала розганяти демонстрантів, які зібралися на акцію протесту пожежників на Площі Нації.

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Тисячі пожежників зажадали підвищення зарплати. Також вони вимагали гарантій збереження пенсій та шанобливого ставлення до їхньої праці. Столична поліція перекрила рух транспорту в районі станції першої лінії паризького метро Порт-де-Венсен. Внаслідок цього виникли затори. Про це 15 жовтня повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на BFMTV.

Зіткнення силовиків з активістами почалися близько 18.00 за місцевим часом. Проти учасників демонстрації застосували силу — водомети та сльозогінний газ. Деякі протестуючі кидали в поліцейських димові шашки.

Як відомо, у вересні працівники столичного метрополітену також протестували проти пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 13 жовтня в Лондоні заарештували принцесу Бельгії Есмеральду, котра взяла участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі. Крім того, були затримані 1 тис. 445 активістів руху Extinction Rebellion.