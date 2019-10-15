«ПриватБанк» виграв апеляцію проти Коломойського в лондонському суді

Ігор Коломойський, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128080-pryvatbank-vygrav-apelyaciu-proty-kolomoyskogo-v-londonskomu-sudi.html

Ракурс

«ПриватБанк» виграв апеляцію на рішення суду першої інстанції у справі проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в Апеляційному суді Англії та Уельсу.

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Апеляційний суд визнав, що британський суд має юрисдикцію розглядати відповідний позов «ПриватБанку» щодо шахрайства. Про це повідомляє прес-служба банку.

Таким чином, Лондонський суд розпочне розгляд цієї справи по суті. Також буде продовжено запроваджений у грудні 2017 року лондонським судом всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова.

Зазначається, що дата розгляду справи по суті найближчим часом буде визначена судом.

Відповідачам також відмовлено в оскарженні цього рішення, лінії захисту щодо позову банку з приводу шахрайства вони мають подати до кінця листопада.

У листопаді 2018 року Високий суд Лондона визнав, що йому ця справа непідсудна, проте визнав «ПриватБанк» жертвою шахрайських дій.

Апеляційний суд вирішив, у випадках «коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах», позов банку має розглядатися по суті в Англії.

Дуже важко уявити, як відповідачі будуть захищатися від позовних вимог банку в суді, — наголосив, коментуючи це рішення, Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells International LLP, яка допомагає «ПриватБанку» відстоювати свої інтереси в суді.

Нагадаємо, у «ПриватБанку» нещодавно заявили, що в суді вимагатимуть від заводу Коломойського відшкодувань за збитки, спричинені надто гучним мітингом працівників цього підприємства.