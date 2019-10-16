Новини України

Ердоган зустрівся з "депутатами" Держдуми від Криму випадково - МЗС України. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128117-erdogan-zustrivsya-z-deputatamy-derjdumy-vid-krymu-vypadkovo-mzs-ukrayiny.html

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Реджеп Ердоган, президент Туреччини, не планував зустріч з «депутатами» Державної Думи РФ від окупованого Криму Наталією Поклонської і Русланом Бальбеком.

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Як повідомила прес-секретар міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі «Громадьского», про це розповів посол Туреччини Ягмур Гульдер, якого викликали «на килим» після скандального візиту «депутатів» в Стамбул.

Посол чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер, це не цілеспрямована акція, — розповіла Зеленко.

За словами Гульдера, МЗС Туреччини не брав участі в узгодженні списків учасників форуму.

Президент Ердоган привітав усіх учасників зустрічі, і у церемонії рукостискання взяли участь Поклонська і Бальбек, розповіла представниця МЗС.

Нагадаємо, що про візит Поклонської і Бальбека в Туреччину стало відомо на вихідних. Російська делегація прибула до Стамбула для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму та зміцненню регіональної взаємодії.

Після цього Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччини у зв’язку з візитом в країну колаборантів. У відомстві підкреслили, що у Києва викликає занепокоєння інформація про офіційний прийом «депутатів» Держдуми РФ від окупованого Криму президентом Туреччини.