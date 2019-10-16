Новини України

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Українська драма "Захар Беркут" зібрала понад 13 млн грн за перший уїк-енд. Фото: Вести

Українська драма «Захар Беркут» зібрала понад 13 млн грн за перший уїк-енд

16 жов 2019, 09:22
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За перший вікенд прокату українська історична драма «Захар Беркут» зібрала понад 13 млн грн.

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Про це 15 жовтня повідомили на офіційній сторінці фільму в соціальній мережі Facebook.

Як розповіли творці фільму, за перший вікенд прокату історичний екшн подивилося 148 068 українців. За тиждень стрічка зібрала 13 242 471.60 грн.

Відзначимо, що в прокат фільм вийшов 10 жовтня. Зараз він посідає друге місце за касовими зборами в Україні.

Зйомки фільму тривали з 15 червня до 1 вересня 2018 року. Вони проходили в Карпатах, зокрема, навколо озера Синевір і Манявського водоспаду, а також поблизу Києва. Державне агентство України з питань кіно профінансувало зйомки на 30 млн грн, загальний кошторис стрічки склав 113,5 млн.

Режисерами стрічки стали Ахтем Сеітаблаєв і Джон Вінн. Фільм є екранізацією однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка, його слоган — «В свободі моя сутність».

Раніше «Ракурс» публікував трейлер кінострічки.

Джерело: Ракурс


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