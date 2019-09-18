Авторы исторической драмы «Захар Беркут» представили официальный трейлер, фото — rbgroup.com.ua

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Ракурс

Авторы исторической драмы «Захар Беркут» 18 сентября представили официальный трейлер фильма. В международном прокате фильм будет называться The Rising Hawk. Премьера запланирована на 10 октября.

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Режиссерами ленты стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Фильм является экранизацией одноименной исторической повести «Захар Беркут» Ивана Франко, его слоган — «В свободе моя сущность».

События фильма описывают эпоху XIII века, когда в 1241 году монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад, истребляя все на своем пути. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансировало съемки на 30 млн грн, общая смета ленты составила 113,5 млн.

Одноименную повесть Ивана Франко в киносценарий адаптировали Ярослав Войцешек и Ричард Ронат. Режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщал, что основной посыл произведения Франко сохранили, но в фильме появятся новые персонажи и сюжетные линии.

Съемки длились с 15 июня до 1 сентября 2018 года. Они проходили в Карпатах, в частности, вокруг озера Синевир и Манявского водопада, а также вблизи Киева.

Летом 2018 года к съемочной группе присоединились коллеги из Голливуда, а именно режиссер Джон Винн (он выступил в роли сорежиссера фильма). Украинская команда отвечала за творческую и содержательную часть ленты, а голливудские партнеры помогают с продвижением проекта за рубежом.

Консультировал фильм «Международный фонд Ивана Франко» во главе с внуком выдающегося писателя Роландом Франко. Ленту снимали на английском языке, но для украинского проката ее дублировали на украинском.